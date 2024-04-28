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الأحد، 28-04-2024 02:43 م

الغذاء والدواء: تخفيض أسعار القطرات المرطبة للعين التي يزيد سعرها عن 5 دنانير

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الوكيل الإخباري- خفضت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسعار كافة القطرات المرطبة للعين المسجلة لديها التي يزيد سعرها عن 5 دنانير والبالغ عددها الإجمالي 71 قطرة وبنسب تخفيض متباينة.اضافة اعلان


وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشحنات القادمة، حيث تراوحت نسب التخفيض بين 10% إلى 20% حسب سعر البيع للجمهور ، وأوضح أن القطرات التي يتراوح سعرها من 5 إلى 8 دنانير أردني انخفض سعرها  بنسبة 10% من سعر بيعها الحالي للجمهور، والقطرات التي يتراوح سعرها من 8-12 دينارا أردنيا انخفض سعرها بنسبة 15% من سعر بيعها الحالي للجمهور، فيما انخفضت القطرات التي يتجاوز سعرها 12 دينارا أردنيا بنسبة 20% من سعر بيعها الحالي للجمهور .

وأكد مهيدات في بيان صحفي، على أن القرار الذي جاء بناء على توصية من لجنة تسعير المستلزمات الطبية في المؤسسة  وتم تعميمه على الجهات ذات العلاقة يهدف إلى توفير قطرات مرطبة للعين ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتحقيق وفراً على الفاتورة العلاجية وبما يعزز تنافسية القطاع الصحي ومكانة الأردن على خارطة السياحة العلاجية على مستوى المنطقة، إلى ذلك أضاف مهيدات أن الإجراء جاء ضمن خطة المؤسسة وجهودها في تصنيف المستلزمات الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية وتسعيرها تباعا حسب الأولويات.

 




 

 


 

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