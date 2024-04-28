اختتام أعمال المؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع

الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الأحد أعمال المؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع تحت عنوان "العمارة والذكاء الاصطناعي"، واستمرت ليومين، ونظمته نقابة المهندسين الأردنيين بمشاركة عربية ودولية وبرعاية من شركة العبدلي للاستثمار والتطوير.

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وفي الجلسة الحوارية الختامية للمؤتمر بعنوان "المدن الذكية وتطبيقاتها" تحدث الرئيس التنفيذي لشركة العبدلي، المهندس عامر أحمد الطراونة، حول تجربة الشركة في تطوير مشروع مدينة حضرية مستدامة، وقال، إن التجربة تقوم على مزج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع كفاءة العمليات والخدمات والمكونات الموجهة للاستثمار والعمل والعيش والتعافي والتسوق والترفيه الملائم لمختلف الفئات، وتلبية احتياجات الأجيال الحالية واللاحقة بكل ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.



وأضاف، أن تجربة الشركة تؤهلها لتكون النواة المركزية الجديدة لمدينة عمان المعاصرة، والمنافسة مع مدن العالم الحديثة، التي تقوم على عناصر الأناقة والرفاهية والهندسة المعمارية المميزة مع البنية التحتية عالمية المستوى.



وأوضح الطراونة أن العبدلي سيواصل مسار تطوره التصاعدي خلال المرحلة الثانية التي تم إطلاقها العام الماضي على إثر نجاح المرحلة الأولى؛ حيث سيتوسع مع مساحة إضافية تبلغ 134 ألف متر مربع، وسيتم ضمنها تقديم مكونات تشكل معايير أساسية، لتساهم في تطوير مدينة عمان كمدينة ذكية متطورة وقادرة على تلبية مختلف الاحتياجات العصرية على مستوى المنطقة بأكملها، جنبا إلى جنب مع تقديم المزيد من العوائد المجزية للمستثمرين ضمنها.