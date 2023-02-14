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الثلاثاء، 14-02-2023 12:34 م

بحيرة أوكايمدن المتجمدة 'تبتلع' السياح في المغرب - فيديو

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الوكيل الإخباري - تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تحطم جليد سطح مياه إحدى البحيرات في المغرب تحت أقدام زوار.

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وحسب الشخص الذي التقط الفيديو، فإن الواقعة سجلت يوم الأحد 5 فبراير، بسبب تهور بعض الزوار الذين أصروا على التزلج فوق البحيرة المجمدة قبل أن يتكسر الجليد ويسقطوا في المياه شديدة البرودة.


وذكرت مصادر محلية أن شابة كانت أول من سقطت في مياه البحيرة المجمدة، قبل أن يسارع زملائها إلى إنقاذها ويسقطوا بدورهم تباعا.


وأوردت المصادر ذاتها أن 4 أشخاص سقطوا في المياه الباردة وتم إنقاذهم من الموت بأعجوبة عبر "كاشكولات" (وشاح) استعملوها كحبال لسحبهم.

 

وأشارت المصادر إلى أن من ضمن الأشخاص الذين سقطوا في المياه من لم يقدر على الوقوف لمدة نصف ساعة بسبب البرودة الشديدة للمياه التي تصل لناقص 20 درجة أو أكثر.

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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