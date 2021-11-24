بريطانيا تخطط تصنيف الأخطبوط ككائنات واعية لهذا السبب !

الوكيل الإخباري-تخطط بريطانيا لتصنيف الكركند والأخطبوط وسرطان البحر ككائنات واعية " تشعر بالألم "، في خطوة يمكن أن تضع الأساس للتغييرات في كيفية معاملة هذه الحيوانات وذبحها في البلاد.

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وأضافت الحكومة البريطانية، التي تعمل على تعديل قوانين رعاية الحيوانات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رأسيات الأرجل (بما في ذلك الحبار والأخطبوط، من بين حيوانات أخرى) وعشاري الأرجل (الكركند وسرطان البحر والروبيان، من بين حيوانات أخرى) الأسبوع الماضي إلى قائمة الأنواع المدرجة في مشروع قانون يعترف رسميا بقدرة بعض الحيوانات على تجربة مشاعر مثل الألم، حيث سينشئ مشروع القانون لجنة تهدف إلى التأكد من أن المملكة المتحدة تنظر في وعي الحيوانات أثناء تصميمها للسياسة العامة.



واعتبر مشروع القانون الأصلي جميع الحيوانات ذات العمود الفقري حساسة، تاركا الكائنات الأخرى مثل الكركند والأخطبوط وسرطان البحر، إذ يأتي هذا التوسع بعد أن وجد تقرير صادر عن كلية لندن للاقتصاد أن هذه الحيوانات لديها القدرة على الشعور بالألم أو الضيق.

روسيا اليوم