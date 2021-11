بريطاني يتفاجأ ببيع منزله بدون علمه

الوكيل الإخباري - تفاجأ البريطاني مايك هول أثناء تواجده في شمال ويلز باتصال هاتفي من جيرانه، الذين أبلغوه بوجود شخص في منزله الواقع في لوتون.





وعلى الفور عاد الرجل إلى منزله ليفاجأ باختفاء أثاثه من المنزل، وبوجود عامل بناء الذي اتصل بالمالك الجديد الذي قدِم للمنزل.





وقال المالك الجديد إنّه اشترى المنزل في يوليو، وطالب مايك هول بالخروج من المنزل بشكلٍ فوري لأنّه يتعدى على ممتلكات الغير.



وتقدّم مايك بشكوى للشرطة البريطانية التي اكتشفت من خلال برنامج BBC You And Yours استخدام رخصة قيادة وحساب بنكي مصرفي باسم هول، لبيع المنزل للمالك الجديد بقيمة 165 ألف دولار أمريكي.



وقالت الشرطة إنّ الأمر لم يكن احتيالاً لكنّها تحقق في الأمر، ولم تقبض حتى الآن على أحد من المتورطين في هذه القضية.



وأشارت الشرطة لأنّها لن تكشف ملابسات القضية، إلّا بعد الانتهاء من عمليات التحقيق.

