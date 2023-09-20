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الأربعاء، 20-09-2023 12:01 م

بريطاني يدخل«غينيس» بوشم اسم ابنته 667 مرة - صورة

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الوكيل الإخباري - دخل البريطاني، مارك إيفانز، موسوعة «غينيس» أخيراً، بعد تعبيره عن حبه الكبير لابنته لوسي من خلال وشم اسمها 667 مرة على جسده.

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ودخل إيفانز الموسوعة في وقت سابق عام 2017، بعد أن وشم اسم ابنته على ظهره 267 مرة، لكنه خسر الرقم القياسي عام 2020 عندما تفوقت عليه به ديدرا فيجيل وهي شابة في الـ27 من عمرها، وشمت اسمها على جسدها 300 مرة.

وعلى الرغم من عدم وجود مساحة كافية على ظهره، صمم إيفانز على استعادة اللقب، لذا استمر في وشم اسم «لوسي» على فخذيه، وكتب اسم طفلته 400 مرة، 200 مرة على كل ساق. وقال إيفانز لموسوعة غينيس إنه قرر تسجيل الرقم القياسي العالمي، للاحتفال بعيد ميلاده ابنته.

 


 

 

 

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