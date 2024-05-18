السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 18-05-2024 08:15 ص

بسبب الديون.. تركي ينهال بالضرب بمطرقة على غريمه وسط الشارع

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الوكيل الإخباري - جريمة مروعة، شهدتها مدينة توكات التركية ووثقتها كاميرات المراقبة في الشارع العام، الذي حدثت فيه محاولة قتلٍ عن عمد على مرأى ومسمع المارة الذين حاولوا إنقاذ الضحية، لكنهم فشلوا في ذلك.

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وفي التفاصيل ، فقد هاجم رجل تركي رجلٍ آخر كان يسير في شارعٍ رئيسي بمدينة توكات، حيث انهال عليه بالضرب بمطرقة، إذ لم يتمكن المارة من إنقاذ الضحية رغم محاولاتهم في إبعاد المهاجم عنه.

 

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الضحية وهو رجل يبلغ من العمر 25 عاماً، يرقد في العناية المشددة حتى الآن.

 

كما ذكرت أن المهاجم يبلغ من العمر أيضاً 25 عاماً، وقد هاجم الضحية لوجود خلافاتٍ مادية بينهما هي عبارة عن ديونٍ متراكمة على الضحية.

 

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