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السبت، 10-09-2022 12:12 م

بسبب "حرباية ونسناس وبومة".. زوجة مصرية تطلب الطلاق

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الوكيل الإخباري-"اشترى حرباية ونسناس وحول المنزل إلى حديقة حيوانات".. بهذه الكلمات بدأت زوجة شابة مصرية كشف مشكلتها مع زوجها.

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وتحدثت الزوجة أمام خبراء مكتب تسوية النزاعات بمحكمة الأسرة بالقاهرة، بعدما توجهت إلى المحكمة لتطلب إقامة دعوى خلع ضد زوجها بعد 13 شهرا زواج تقريبا، وعندما رفض الزوج طلب الطلاق منها، قررت اللجوء للمحكمة لطلب تطليقها خلعا وأقرت بتنازلها عن كل حقوقها القانونية المترتبة على إقامة دعوى الخلع.

قالت الزوجة أمام المحكمة: "تزوجت منذ حوالي عام وشهر، كنت أعلم أن زوجي يحب الحيوانات ويهوى اقتناء السلالات النادرة من بعضها، حتى إننا وقت خطوبتنا اشتريت له سلحفاة من فصيلة مميزة هدية له، وكان سعيدا جدا بهديتي وظلت معه حتى بعد زواجنا".


وأضافت الزوجة: "بمرور الوقت وبعد زواجنا بدأت أشعر بالضيق الشديد من كثرة الحيوانات التي يربيها في منزلنا، ولم يعد الأمر مقتصرا على كلبين و3 قطط وببغاء وسلحفاة، وتطور الأمر إلى كلاب وقطط وعصافير وسلحفاة وفئران صغيرة، حتى وصل الأمر إلى شراء نسناس وحرباية وبومة"، حسب تصريحاتها لصحيفة "المصري اليوم" المحلية.

وتابعت: "طلبت منه الاستغناء عن هذه الحيوانات لأنني لا أتحمل وجودها داخل منزلي وبدأت المشاكل والخلافات بشكل شبه يومي بسبب رفضه (التفريط في مقتنياته الثمينة) وبين عدم قدرتي على الحياة وسط حديقة حيوانات منزلية تفرض على أسلوب معيشي ومسؤوليات لا أقبلها ولا أتحملها".


وأضافت: "رغم تدخل أطراف من أسرتي وأهل زوجي لحل هذه الخلافات إلا أنه أصر على موقفه ورفض طلبي الطلاق، الأمر الذي دفعني للتوجه إلى محكمة الأسرة وإقامة دعوى الخلع".

 

 

العين الاخبارية

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