بـ 60 طعنة.. مسن يلقى مصرعه على يد خطيب ابنته في مصر

الوكيل الاخباري - قتل مسن على يد ابن شقيقه وخطيب ابنته، بسبب خلافات عائلية، إثر تلقيه عدة طعنات بآلة حادة بمركز إسنا جنوب الأقصر في مصر .

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وتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا، يفيد بمقتل عبدالله .ع.ا «60 عاما، على يد ابن شقيقه، خطيب ابنته» م.ع.« 25 عاما.



وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وخطيب ابنته، بسبب خلافات عائلية، انتهت بقيام ابن الأخ بطعن عمه 60 طعنة بالرقبة والصدر والبطن، بسلاح أبيض «سكين»، ونتج عن ذلك حدوث اشتباكات بين أبناء العمومة نتج عنها إصابة الجاني بكدمات وجروح متفرقة.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي لاستخراج تصريح بالدفن.



كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 11 مواطنا أثناء مشاجرتهم. وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

