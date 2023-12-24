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الأحد، 24-12-2023 01:38 م

بعد تنفيذ حكم الإعدام... أسرة نيرة أشرف تتحرك مجدداً ضد أسرة القاتل

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الوكيل الإخباري - أكد محامي أسرة نيرة أشرف أنه أقام دعوى قضائية للمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه من أسرة قاتلها محمد عادل.

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وبحسب محامي أسرة نيرة فإن هذه الدعوى سوف تنظرها المحكمة في جلسة 11 كانون الثاني 2024 المقبلة.

 

وحدّدت محكمة شرق طنطا الابتدائية، يوم الثلاثاء، جلسة 11 كانون الثاني 2024، لنظر الدعوى المُقامة من أسرة نيرة أشرف طالبة كلية الآداب في جامعة المنصورة التي أنهى حياتها زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة ضد أسرة القاتل الذي أُعدم منتصف حزيران الماضي.

وجاء في التقرير أن محامي الراحلة نيرة أشرف، خالد عبد الرحمن، قال: "طلبنا تعويض 10 ملايين جنيه، تعويضا نهائيا، وإحنا كنا ادعينا بـ100 ألف، تعويض مؤقت أمام محكمة الجنايات، فمن حقنا قانونًا، أن نطالب بأي مبلغ أيا كان".

 

وتابع: "بعد تنفيذ حكم الإعدام، اضطرينا إننا نختصم الورثة المقيمين في المحلة، وتم تحويلها لـ محكمة شرق طنطا، وأنه تم تحديد جلسة لنظر القضية مرة أخرى، يوم 11 كانون الثاني 2024".

يذكر أنه وفي حزيران من العام الماضي استيقظ المصريون على فاجعة دامية حيث تداولوا فيديو لطالب يقوم بذبح زميلته الطالبة أمام بوابة جامعة المنصورة في مشهد أرعبهم.

 

لبنان 24 

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