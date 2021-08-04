بعد تهنئته بعيد ميلاده تركي آل الشيخ يشكر الفنانين ويكشف عن عمره - صور

الوكيل الإخباري - وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنانين العرب الذين قاموا بإرسال التهئنة له بمناسبة عيد ميلاده يوم الثلاثاء 4 أغسطس.





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وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: أكبر شرف لي وأكبر فخر في ال٤٠ سنه من عمري العمل تحت قائد مثلك أدامك الله ونصرك وحفظك وعزك وحقق كل أمانيك سيدي الخادم.



من ناحيتها عايدت أحلام آل الشيخ وكتبت : كل عام وانت بخير معاليك كل عام وانت فخر لبلادك السعودية كل عام وانت فخر وسند لكل من يعرفك ويارب كل سنينك سعاده وفرح وحب وصحه يا بوناصر الغالي.









المصدر - الفن