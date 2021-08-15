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الأحد، 15-08-2021 01:45 م

بعد 19 عاماً .. فتاة أمريكية تكتشف بأن قلبها ليس بمكانه -شاهد

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الوكيل الاخباري -عانت كلير ماك البالغة من العمر 19 عاما من شيكاغو بالولايات المتحدة، من سعال مستمر لمدة شهرين ونصف، لكنها حاولت شفاء نفسها باستعمال بعض الأدوية.

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وبعد مرور شهر، اضطرت الفتاة للذهاب إلى المستشفى للحصول على علاج لأنها أصابت نفسها عن طريق الخطأ بالأسلاك الشائكة، ثم قررت في الوقت نفسه فحص سعالها.


وأخبر الطبيب الفتاة الأمريكية أنها على الأرجح مصابة بنوع من العدوى الرئوية وأرسلها لإجراء أشعة سينية على الصدر.


هذا، وكانت نتائج الفحص غير متوقعة تماما حيث علمت كلير أن قلبها ليس على اليسار، مثل معظم الأشخاص الآخرين، لكنه على اليمين.

 

وعندما أخبر الفتاة بهذا الخبر، اعتقدت أنه كان يمزح فقط، كما كتبت صحيفة "ميرور" البريطانية.

 

وأوضح الطبيب أن هذا يسمى "دكستروكارديا" وأن عليها إبلاغ طبيبها المعالج بحالتها.


وتقول الفتاة: "عندما سمعت عن هذا، ظللت أكرر: هل أنت جاد؟.. لقد صدمت ولم أفهم لماذا اكتشفت هذا فقط في سن 19".


و"دكستروكارديا" هو شذوذ تطوري نادر للغاية، حيث يقع معظم القلب على الجانب الأيمن من الصدر، ويولد أقل من واحد في المائة من الأشخاص بترتيب القلب هذا، وعادة لا تكون هذه الحالة مهددة للحياة.

 


وشاركت الفتاة قصتها على تطبيق "تيك توك"، وفوجئ العديد من المستخدمين كيف أنه وفي غضون 19 عاما لم يكتشف أحد من الأطباء عن ذلك.


وتساءل الكثيرون حول تلك الحالة، ومن بين الأسئلة التي وجهت إليها في التعليقات: "كيف فشل الأطباء في ملاحظة ذلك أثناء الفحوصات الروتينية لسنوات عديدة ؟ ، ألم تشعر أبدا أن قلبك ينبض على اليمين؟".


وعلق شخص اخر: "رائع، لأكون صادقا، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن مثل هذا الشيء.. شيء مذهل".

 

روسيا اليوم

 

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