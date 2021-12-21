الثلاثاء 21-12-2021
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الثلاثاء، 21-12-2021 09:52 ص

بقرة تضع عجلا برأسين في البرازيل - فيديو

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الوكيل الإخباري - وضعت بقرة في مزرعة برازيلية عجلا برأسين مكتملين بأذنين وعينين وأنف لكل منهما.

وذكرت "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام برازيلية أن الولادة تمت في عقار ريفي في نوفا فينيسيا، في شمال غرب إسبيريتو سانتو، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 14 ديسمبر.

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وأفادت وسائل إعلام بأن ديلي بوساتو ابن مالك العجل اعتقد أنهما توأم وكان مذهولا برؤية العجل على تلك الهيئة.


وأشار ديلي بوساتو إلى أن العجل كان غير قادر على الوقوف بشكل طبيعي، كما يواجه صعوبة في الرضاعة من والدته ويحتاج إلى الرضاعة من الزجاجة.

 

 

 

المصدر - البيان 

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