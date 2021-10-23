بلجيكيان يستخدمان 4 أحرف فقط لتسمية أطفالهما الـ 11 -صورة

الوكيل الإخباري-حظي والدان بلجيكيان بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت قصة اختيارهما لأسماء أطفالهما الـ 11 بتركيبات مختلفة من 4 حروف أبجدية فقط.



جويني بلانكارت ومارينو فانينو والدان لأحد عشر طفلاً - سبع فتيات وأربعة أولاد - وجميعهم لديهم أسماء مكونة من أربعة أحرف، ونفس الأحرف الأربعة في الواقع.



وعلى الرغم من وجود 26 حرفًا في الأبجدية، وبعد تسمية أول طفلين لهما أليكس وأكسيل، قرر الزوجان استخدام الأحرف A و E و L و X لتسمية جميع أطفالهما.



ولأن كلا الزوجين يريدان عائلة كبيرة، فقد انتهى بهما الأمر إلى استخدام تراكيب مختلفة من تلك الأحرف الأربعة لتسمية أطفالهما التسعة التاليين أيضًا، ويخططان لفعل الشيء نفسه عندما يولد طفلهما الثاني عشر العام المقبل.

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و على الرغم من تسمية أطفالهما بأسماء متشابهة: Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax ,Alxe، إلا أن الزوجين يقولان إن التفريق بين أسمائهم ليس بالأمر الصعب بالنسبة لهما، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمعلمين، خاصة وأن 5 من أطفالهما يدرسون في نفس المدرسة.



و في أبريل من العام المقبل، ينتظر جويني ومارينو طفلهما الثاني عشر، ويخططان للحفاظ على نفس التقليد عند اختيار اسم له، ونظراً لأن الأحرف الأربعة تسمح بـ 24 تركيباً مختلفاً، فلا زال لديهما 13 اسماً مختلفًا للاختيار من بينها، بحسب موقع أوديتي سنترال.

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