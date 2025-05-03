السبت 2025-05-03 11:50 ص
 

بطاقة بريدية نادرة من تيتانيك تُباع بمبلغ مذهل في مزاد علني ببريطانيا - صورة

لاا
تعبيرية
 
السبت، 03-05-2025 09:37 ص

الوكيل الإخباري-   بيعت بطاقة بريدية نادرة كُتبت على متن السفينة الأسطورية تيتانيك قبل أيام من غرقها في مزاد علني نظّمته دار هنري ألدريدج وأبناؤه في ويلتشير، إنجلترا، بمبلغ مذهل قدره 300 ألف جنيه إسترليني (حوالي 399 ألف دولار أمريكي)، متجاوزة بذلك التقديرات الأولية التي لم تتعدَّ 60 ألف جنيه.

اضافة اعلان


الرسالة كُتبت بتاريخ 10 أبريل 1912 على يد أرشيبالد جرايسي، أحد ركاب الدرجة الأولى وأبرز الناجين من كارثة تيتانيك، التي توجّه بها إلى عم البائع. وقد وصف جرايسي السفينة في رسالته قائلاً: "إنها سفينة رائعة، لكنني سأنتظر نهاية رحلتي قبل أن أحكم عليها". وتُعد هذه الرسالة الوثيقة الوحيدة المعروفة التي كتبها جرايسي أثناء وجوده على متن السفينة المنكوبة، مما يجعلها ذات قيمة تاريخية استثنائية.


وقال أندرو ألدريدج، ممثل دار المزادات، إن هذه البطاقة "قطعة فنية استثنائية تُعرض في المتاحف"، حيث تجسد لحظة إنسانية فريدة قبل ساعات من وقوع إحدى أعظم الكوارث البحرية في التاريخ.


بعد نجاته من الغرق، ألّف جرايسي كتابًا بعنوان "الحقيقة حول تيتانيك"، ويُعد من أكثر الشهادات تفصيلًا حول ما حدث في تلك الليلة المشؤومة. ورغم نجاته، توفي جرايسي في نهاية عام 1912 بسبب مضاعفات مرض السكري، بعد أن تأثر بتجربة الغرق.

 


Image1_52025393639753092450.jpg

 

فوشيا

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة 4 اطفال بحريق في سكن مسجد بمنطقة ابو علندا

يؤب

طب وصحة العضلات بعد الأربعين- 7 أطعمة غنية بالبروتين للحفاظ عليها

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية سفارة هولندا: الدعم الهولندي لأمن المياه والتجارة بالأردن في الصدارة

طلاب مدارس

أخبار محلية إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم خلال الربع الأول

سنغافورة

عربي ودولي بدء التصويت في الانتخابات العامة في سنغافورة

الانتخابات العامة بأستراليا

عربي ودولي انطلاق التصويت في الانتخابات العامة بأستراليا

وزارة العمل

أخبار محلية 500 شركة تؤكد مشاركتها في اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء

بر

منوعات كيف تسهل التأشيرة الخليجية الموحدة السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي؟



 
 





الأكثر مشاهدة