بطاقة بريدية نادرة من تيتانيك تُباع بمبلغ مذهل في مزاد علني ببريطانيا - صورة

الرسالة كُتبت بتاريخ 10 أبريل 1912 على يد أرشيبالد جرايسي، أحد ركاب الدرجة الأولى وأبرز الناجين من كارثة تيتانيك، التي توجّه بها إلى عم البائع. وقد وصف جرايسي السفينة في رسالته قائلاً: "إنها سفينة رائعة، لكنني سأنتظر نهاية رحلتي قبل أن أحكم عليها". وتُعد هذه الرسالة الوثيقة الوحيدة المعروفة التي كتبها جرايسي أثناء وجوده على متن السفينة المنكوبة، مما يجعلها ذات قيمة تاريخية استثنائية.
وقال أندرو ألدريدج، ممثل دار المزادات، إن هذه البطاقة "قطعة فنية استثنائية تُعرض في المتاحف"، حيث تجسد لحظة إنسانية فريدة قبل ساعات من وقوع إحدى أعظم الكوارث البحرية في التاريخ.
بعد نجاته من الغرق، ألّف جرايسي كتابًا بعنوان "الحقيقة حول تيتانيك"، ويُعد من أكثر الشهادات تفصيلًا حول ما حدث في تلك الليلة المشؤومة. ورغم نجاته، توفي جرايسي في نهاية عام 1912 بسبب مضاعفات مرض السكري، بعد أن تأثر بتجربة الغرق.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تسهل التأشيرة الخليجية الموحدة السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي؟
-
متى وكيف تنظف الشبابيك للحصول على أفضل نتيجة؟
-
وداعا للناموس: طرق بسيطة ومؤثرة للتخلص منه في البيت
-
ثيو حفيد ترامب يعزف أولى مؤلفاته الموسيقية لجده في البيت الأبيض - فيديو
-
عمرها 53 عامًا . رسالة من الحرب الباردة تسقط من السماء
-
وحش أعماق المحيط الهادئ يستيقظ.. علماء يحذرون
-
ثعبان ميت يسمم 100 تلميذ في الهند .. ما القصة؟
-
تحذير للمسافرين: هذا المطار هو الأكثر رعبًا في العالم - صور