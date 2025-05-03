بطاقة بريدية نادرة من تيتانيك تُباع بمبلغ مذهل في مزاد علني ببريطانيا - صورة

الوكيل الإخباري- بيعت بطاقة بريدية نادرة كُتبت على متن السفينة الأسطورية تيتانيك قبل أيام من غرقها في مزاد علني نظّمته دار هنري ألدريدج وأبناؤه في ويلتشير، إنجلترا، بمبلغ مذهل قدره 300 ألف جنيه إسترليني (حوالي 399 ألف دولار أمريكي)، متجاوزة بذلك التقديرات الأولية التي لم تتعدَّ 60 ألف جنيه.

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الرسالة كُتبت بتاريخ 10 أبريل 1912 على يد أرشيبالد جرايسي، أحد ركاب الدرجة الأولى وأبرز الناجين من كارثة تيتانيك، التي توجّه بها إلى عم البائع. وقد وصف جرايسي السفينة في رسالته قائلاً: "إنها سفينة رائعة، لكنني سأنتظر نهاية رحلتي قبل أن أحكم عليها". وتُعد هذه الرسالة الوثيقة الوحيدة المعروفة التي كتبها جرايسي أثناء وجوده على متن السفينة المنكوبة، مما يجعلها ذات قيمة تاريخية استثنائية.



وقال أندرو ألدريدج، ممثل دار المزادات، إن هذه البطاقة "قطعة فنية استثنائية تُعرض في المتاحف"، حيث تجسد لحظة إنسانية فريدة قبل ساعات من وقوع إحدى أعظم الكوارث البحرية في التاريخ.



بعد نجاته من الغرق، ألّف جرايسي كتابًا بعنوان "الحقيقة حول تيتانيك"، ويُعد من أكثر الشهادات تفصيلًا حول ما حدث في تلك الليلة المشؤومة. ورغم نجاته، توفي جرايسي في نهاية عام 1912 بسبب مضاعفات مرض السكري، بعد أن تأثر بتجربة الغرق.



