إسطنبول مُهدّدة... هذا ما قد يحدث في حال وقوع زلزال كبير

الوكيل الإخباري- أثارت تقارير إعلامية تركية قلقًا واسعًا بعد الكشف عن وجود منشأة لتخزين الغاز الطبيعي تقع فوق خط صدع نشط في قاع بحر مرمرة، على بُعد نحو 3 أميال من ساحل سيليفري، ما قد يُشكل خطرًا كبيرًا في حال وقوع زلزال.

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وصف المهندس جوشار بويوك دوغان، المشارك في صيانة المنشأة، الوضع بأنه "قنبلة موقوتة"، مؤكدًا أن انفجارًا محتملاً قد يكون بشدة انفجار نووي في حال تزامنه مع زلزال كبير، وهو ما قد يُهدد مدينة إسطنبول.



من جانبه، شدد البروفيسور وعالم الأرض ناجي غورور على أن هذه الأنشطة "غير مقبولة علميًا"، محذرًا من ارتفاع الغاز الطبيعي إلى السطح واشتعاله نتيجة الضغط والزلازل، مما قد يسبب حرائق وانفجارات كارثية.



كما لفت غورور إلى مخاطر "إسالة التربة" تحت قاع البحر أثناء الزلازل، ما يجعل الموقع غير مناسب تمامًا لمثل هذه المنشآت، مطالبًا بإعادة تقييم مشروعات الطاقة في منطقة مرمرة.