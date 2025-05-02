بعد قصف محيط قصر الشرع .. بيان صادر عن الحكومة الأردنية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين لمواصلة الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، في خرق واضح لاتفاقية فض الاشتباك للعام 1974 بين إسرائيل وسوريا، واعتداء واضح على سيادة دولة عربية، مُجدِّدًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها.
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