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بعد قصف محيط قصر الشرع .. بيان صادر عن الحكومة الأردنية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الجمعة، 02-05-2025 07:20 م
الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط القصر الرئاسي في مدينة دمشق، والذي يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلا بتأجيج الصراع والتوتر في المنطقة.اضافة اعلان


‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين لمواصلة الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، في خرق واضح لاتفاقية فض الاشتباك للعام 1974 بين إسرائيل وسوريا، واعتداء واضح على سيادة دولة عربية، مُجدِّدًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها.
 
gnews

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