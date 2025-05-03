ثيو حفيد ترامب يعزف أولى مؤلفاته الموسيقية لجده في البيت الأبيض - فيديو

ونشرت والدته إيفانكا ترامب مقطع الفيديو على منصة "إكس"، معلقة: "ثيو يقدم أولى مؤلفاته الموسيقية لجده في البيت الأبيض". وقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا وإشادات كبيرة من المتابعين.
ما زاد من رمزية اللحظة، أن ثيو عزف على بيانو تاريخي أُهدي للرئيس فرانكلين روزفلت عام 1938 من قبل ثيودور شتاينواي، ويُعد تحفة فنية مزينة بورق الذهب، يجسد خمسة أنماط موسيقية أمريكية، وتزينه أرجل منحوتة على هيئة نسور ترمز للتراث الأمريكي.
يُذكر أن هذه اللحظة جاءت بعد يوم واحد فقط من نشر إيفانكا لمقطع آخر لابنها ثيو وهو يلعب الكرة مع نجم "فيلادلفيا إيجلز" ساكوان باركلي في حديقة الورود، ضمن احتفالات الفريق بفوزه ببطولة "السوبر بول".
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