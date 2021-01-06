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الأربعاء، 06-01-2021 10:45 ص

بهذه النصائح.. تجنب إهدار الطعام في منزلك

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الوكيل الاخباري - قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح السلوكية لتجنب مشكلة هدر الطعام في المنازل.

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وفي مقال بصحيفة "النهار" اللبنانية، ذكرت اختصاصية التغذية ماريال منصور، أن هدر الغذاء من أكثر السلوكيات السلبية المنتشرة في مختلف دول العالم.

وأوضحت أن كمية الغذاء المهدورة على مستوى العالم سنويا تقدر بنحو مليار و300 مليون طن سنويا، مشيرة إلى أن كلفة هذه الكمية المهدورة تبلغ نحو 980 مليار دولار.


ولمواجهة هذه المشكلة قدمت خبيرة التغذية النصائح التالية:


-اعتماد طريقة ذكية وحكيمة في التسوق، بوضع قائمة بالمشتريات المطلوبة، وتفادي الإفراط في التسوق.


-الانتباه لتواريخ صلاحية الأطعمة، ووضع الأطعمة القديمة في متناول اليد وتأخير الأطعمة الحديثة.


-تخزين الأطعمة بطريقة آمنة لضمان بقائها أطول فترة صالحة للاستعمال، من خلال وضعها في الأماكن الصحيحة.


-بدلا من التخلص من بقايا الطعام من الممكن استخدامها في تحضير وجبات جديدة.


-على كل فرد الحصول على كمية الطعام التي يحتاجها دون زيادة.


-تفادي طهي أكثر من وجبة في الوقت نفسه، والاقتصار على وجبة واحدة لعدم التخلص من فائض الغذاء.


-يمكن التبرع بفائض الغذاء إلى بنوك الأطعمة لمساعدة المحتاجين وبالتالي تفادي الهدر.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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