بيع خاتم مغني الراب توباك شاكور بمليون دولار في المزاد

الوكيل الإخباري - بيع بأكثر من مليون دولار، خلال مزاد مخصص لموسيقى الهيب هوب، اختتمته دار «سوذبيز»، يوم الثلاثاء، خاتم على شكل تاج، صممه ووضعه بيع بأكثر من مليون دولار، خلال مزاد مخصص لموسيقى الهيب هوب، اختتمته دار «سوذبيز»، يوم الثلاثاء، خاتم على شكل تاج، صممه ووضعه مغني الراب الأمريكي الشهير توباك شاكور قبيل اغتياله عام 1996.



وأوضحت «سوذبيز»، التي نظمت المزاد عبر الإنترنت، أن السعر الذي بيع به الخاتم الذهبي المرصع بالياقوت والألماس بات الأعلى في المزادات لقطعة مرتبطة بموسيقى الهيب هوب.

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وكان الخاتم ضمن المجموعة الشخصية لياسمين فولا القريبة من توباك شاكور ووالدة مغني راب آخر هو ياكي القذافي، الذي أسس مع شاكور فرقة «آوتلوز»، واغتيل هو الآخر بعد أسابيع قليلة من مقتل صديق طفولته.



وشرحت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية في «سوذبيز» كاساندرا هاتون أن «هذا الخاتم من تصميم توباك»، بعد خروجه من السجن عام 1996، حيث قرأ خلال فترة محكوميته كتاب «الأمير» لمكيافيللي وتأثر به، وبلغ ثمن الخاتم بالتحديد 1.016 مليون دولار، شاملاً الرسوم والعمولات، وبيع تالياً بأغلى بكثير من التخمين الأولي، الذي قدّر سعره بـ200 ألف إلى و300 ألف دولار. وتحتفل نيويورك هذا الصيف بمرور 50 عاماً على نشوء حركة الهيب هوب، التي أصبحت اليوم ثقافة واسعة الحضور. قبيل اغتياله عام 1996.



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