تحد جديد بـ 'تيك توك ' كاد يقتل مراهقا أمريكيا

الوكيل الإخباري - كاد مراهق يفقد حياته بسبب تحدٍ مميت منتشر بين المراهقين عبر تطبيق “تيك توك”.

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ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، كان ميسون دارك، البالغ من العمر 16 عامًا ، يحاول تقليد تحدٍ جديد متداول عبر التيك توك، عبر إشعال النار في ذاته بإحدى المواد المشتعلة.



فيما يقوم العشرات من مستخدمي "تيك توك" بتنفيذ الاتجاه الجديد الخطير، وقد أثبتت محاولة لاعب كرة القدم أنه قاتل تقريبًا.

وسمعت عائلة ميسون دويًا عاليًا في منزلهم في نورث كارولينا بالولايات المتحدة، قبل أن يروا ابنهم يقذف نفسه في بحيرة، تاركًا 75% من جسده محترقًا، وأخذوه في رحلة طارئة إلى المستشفى.



تقول والدة المراهق إن ابنها "لا يمكن التعرف عليه" مع حروق من الدرجة الثالثة في ثلاثة أرباع جسده بعد أن حدث خطأ فادح في تحدي “تيك توك”.



لحسن الحظ، من المتوقع أن يتعافى ميسون من الحروق، وسيبقى في مركز الحروق لمدة 6 أشهر، مع قول هولي إن حالة ابنها معرضة لخطر التدهور.

صدى البلد

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