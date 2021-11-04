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الخميس، 04-11-2021 10:33 ص

تحذير من زراعة نبات يفجر مواسير المنازل والخزانات - فيديو

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الوكيل الاخباري - حذر الناشط البيئي السعودي عبد الرحمن الجابر، من زراعة النباتات ذات العروق الطويلة نظرا لخطورتها على المنازل وما بها من خزانات ومواسير.

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وخص الجابر بالذكر نبات يسمى "كونوكاربس Conocarpus"، حيث حذر من زراعته أمام المنازل، إذ أنه يؤدي إلى تفجير المواسير كما يصيب الإنسان بالحساسية، حسبما صرح الناشط البيئي لقناة "روتانا خليجية".

 



وأوضح الجابر أن مثل هذه النباتات تصيب الإنسان بالحساسية، كما أن الخطر الأكبر يكمن في أن لها جذور طويلة تخترق المواسير (الأنابيب) والخزانات وتتلفها، إلى جانب أن هذه النباتات تحتوي على مادة صمغية ذات رائحة كريهة‎.‎


ونصح الجابر المشاهدين باختيار الزهور والنباتات المتسلقة عند زراعة المساحات المحيطة بالمنازل، كما نصح بزراعة معظم أنواع الصبارات، وأشجار الظل التي ترتفع إلى 5 أمتار.

 




 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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