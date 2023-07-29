تُغني عن شراء المبيدات.. طرق التخلص من النمل الأسود في البيت

الوكيل الإخباري - طرق التخلص من النمل الأسود في البيت سهلة لتطبيق وتُغني عن شراء المبيدات؛ لمحة عن الطرق المتعلقة، خصوصًا مع انتشار الحشرات، بما في ذلك النمل الأسود، في الصيف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

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وصفة فعالة لإبعاد النمل الأسود عن البيت



يمكن تحويل دقيق الذرة إلى سلاح ضد النمل الأسود عن طريق مزج الدقيق المذكور بحمض البوريك. في هذا الإطار، تمزج تسعة مقادير من دقيق الذرة بمقدار واحد من حمض البوريك، مع إضافة كمية كبيرة من زبدة الفول السوداني لصنع عجينة. تُطبّق الأخيرة على الفجوات والشقوق، وفي أي مكان يتواجد فيه النمل الأسود.

من جهة ثانية، ثمة وصفة ثانية لمكافحة النمل في البيت، قوامها: ثلاثة مقادير من الخل ومقدار من الماء. بعد دمج المكونين السائلين ببعضهما البعض، يصب المزيج في المدخل أو الفناء، ما يخفي آثار النمل.

مواد فعالة في "تطفيش" النمل الأسود



تشتمل المواد الفعالة في "تطفيش" النمل الأسود، على:

- النعناع الطازج: ينفر النمل الأسود من رائحة النعناع المنعشة، لذا فإن غرس نبات النعناع على البلكونة أو في حوض صغير في المطبخ كفيل بصد النمل الأسود والحشرات الأخرى.

- "البوراكس": هو معدن يدخل في تكوين غالبية منتجات التنظيف ويقوم بدور في القضاء على النمل. في هذا الإطار، تصنع عجينة من البورق وسكر الحلويات والماء، مع توزيع الخليط في أوعية وتغطيتها بأغطية ذات فتحات ضيقة بحجم النمل ووضعها بالقرب من سربه.

- الفلفل: سواء تعلّق الأمر بالفلفل الأسود المطحون أو بالفلفل الحار، فإنه لا يقضي على النمل، لكن رائحة التابل المذكور تبعد الحشرات. لذا، يُمزج الفلفل الأسود (أو الفلفل الحار) بالماء، في زجاجة مزودة ببخاخ، مع الرش على باب البيت الأمامي والبلكونة.

- القرفة: هي من التوابل المعروفة، في إطار التخلص من النمل.

- الدقيق متعدّد الأغراض: يمكن التخلص من النمل عن طريق نثر الدقيق متعدد الأغراض على الأبواب والنوافذ أو حتى استخدام المنخل لرش الدقيق مباشرة على طول مسار النمل.

-الأحماض الطبيعية في الحمضيات الطازجة، مثل: الليمون الحامض والبرتقال والليمون الهندي (الجريب فروت) تصد النمل الأسود، بفعالية شديدة (الصورة من AdobeStock)

- الحمضيات: تعمل الأحماض الطبيعية في الحمضيات الطازجة، مثل: الليمون الحامض والبرتقال والليمون الهندي (الجريب فروت)، على صد النمل الأسود، بفعالية شديدة. في هذا الإطار، تُعصر ثمرة من الليمون، في زجاجة مزودة ببخاخ، مع الرش على النمل الأسود أو يعد مزيج عن طريق هرس قشر البرتقال والماء، مع فرك النوافذ والأبواب لتثبيط النمل من العبور.

- حبوب القهوة المطحونة: يصح نثر حبوب القهوة المطحونة (البن)، حول سيقان النباتات والزهور الداخلية والخارجية، ما يُهرّب النمل.



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