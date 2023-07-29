السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه هام حول موعد دوام طلبة المدارس الخاصة

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

زوارق الاحتلال الحربية تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

توصية بتحويل الأردن إلى أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة

بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

مجدداً .. كلب ضال ينهش طفلًا امام منزله

الصفدي يعزي بالشيخ سعيد بن زايد

روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

الامن العام يكشف سبب وفاة لبناني بعمان

سيارة كهربائية أحدثت كارثة في سفينة تحمل آلاف المركبات لمصر

السبت، 29-07-2023 12:50 م

تُغني عن شراء المبيدات.. طرق التخلص من النمل الأسود في البيت

saudiaalyoum.com_2021-12-31_18-01-02_180368


الوكيل الإخباري - طرق التخلص من النمل الأسود في البيت سهلة لتطبيق وتُغني عن شراء المبيدات؛ لمحة عن الطرق المتعلقة، خصوصًا مع انتشار الحشرات، بما في ذلك النمل الأسود، في الصيف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

اضافة اعلان

 

وصفة فعالة لإبعاد النمل الأسود عن البيت


يمكن تحويل دقيق الذرة إلى سلاح ضد النمل الأسود عن طريق مزج الدقيق المذكور بحمض البوريك. في هذا الإطار، تمزج تسعة مقادير من دقيق الذرة بمقدار واحد من حمض البوريك، مع إضافة كمية كبيرة من زبدة الفول السوداني لصنع عجينة. تُطبّق الأخيرة على الفجوات والشقوق، وفي أي مكان يتواجد فيه النمل الأسود.
من جهة ثانية، ثمة وصفة ثانية لمكافحة النمل في البيت، قوامها: ثلاثة مقادير من الخل ومقدار من الماء. بعد دمج المكونين السائلين ببعضهما البعض، يصب المزيج في المدخل أو الفناء، ما يخفي آثار النمل.

 

مواد فعالة في "تطفيش" النمل الأسود

 

تشتمل المواد الفعالة في "تطفيش" النمل الأسود، على:
- النعناع الطازج: ينفر النمل الأسود من رائحة النعناع المنعشة، لذا فإن غرس نبات النعناع على البلكونة أو في حوض صغير في المطبخ كفيل بصد النمل الأسود والحشرات الأخرى.
- "البوراكس": هو معدن يدخل في تكوين غالبية منتجات التنظيف ويقوم بدور في القضاء على النمل. في هذا الإطار، تصنع عجينة من البورق وسكر الحلويات والماء، مع توزيع الخليط في أوعية وتغطيتها بأغطية ذات فتحات ضيقة بحجم النمل ووضعها بالقرب من سربه.
- الفلفل: سواء تعلّق الأمر بالفلفل الأسود المطحون أو بالفلفل الحار، فإنه لا يقضي على النمل، لكن رائحة التابل المذكور تبعد الحشرات. لذا، يُمزج الفلفل الأسود (أو الفلفل الحار) بالماء، في زجاجة مزودة ببخاخ، مع الرش على باب البيت الأمامي والبلكونة.
- القرفة: هي من التوابل المعروفة، في إطار التخلص من النمل.
- الدقيق متعدّد الأغراض: يمكن التخلص من النمل عن طريق نثر الدقيق متعدد الأغراض على الأبواب والنوافذ أو حتى استخدام المنخل لرش الدقيق مباشرة على طول مسار النمل.

-الأحماض الطبيعية في الحمضيات الطازجة، مثل: الليمون الحامض والبرتقال والليمون الهندي (الجريب فروت) تصد النمل الأسود، بفعالية شديدة (الصورة من AdobeStock)

- الحمضيات: تعمل الأحماض الطبيعية في الحمضيات الطازجة، مثل: الليمون الحامض والبرتقال والليمون الهندي (الجريب فروت)، على صد النمل الأسود، بفعالية شديدة. في هذا الإطار، تُعصر ثمرة من الليمون، في زجاجة مزودة ببخاخ، مع الرش على النمل الأسود أو يعد مزيج عن طريق هرس قشر البرتقال والماء، مع فرك النوافذ والأبواب لتثبيط النمل من العبور.
- حبوب القهوة المطحونة: يصح نثر حبوب القهوة المطحونة (البن)، حول سيقان النباتات والزهور الداخلية والخارجية، ما يُهرّب النمل.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة











 




 

 


 

إقرأ ايضا
تكييف-تعبيرية-800x549

في عصر الغليان العالمي.. 10 نصائح للحفاظ على أداء المكيف

phrases-success-25-phrases-thoughts-about-success-distinction-excellence

10 خطوات في الحياة تحقيق معظمها يعني أنك أكثر نجاحاً مما تعتقد!

tbl_articles_article_19504_5436c31d768-d1eb-4d79-84e4-c84a348e4de3

طرق حماية حديثي الولادة من أشعة الشمس

nasa-hack-cyber-security-mission

ناسا تخطط لإطلاق منصة بث مجانية - فيديو

coffee-computer-cup-desk-wallpaper-preview

نصائح ديكور للتخفيف من فوضى المكاتب

الروصيرص

سجن يطالب نزيلاً ثبتت براءته بسداد 'تكاليف إقامته' في بريطانيا