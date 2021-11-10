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الأربعاء، 10-11-2021 09:46 ص

تفاصيل القبض على امرأة قدمت الرشوة للحصول على 45 حقنة لهرمون النمو في السعودية

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الوكيل الإخباري - ألقت قوات الأمن السعودية القبض على امرأة سعودية حاولت رشوة صيدلي بمبلغ 12 ألف ريال لشراء 45 حقنة هرمون النمو "غير مخصَّصة للبيع" من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع.

وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، تفاصيل القبض على امرأة بالجرم المشهود، مشيرة إلى أن تفاصيل القصة تعود إلى دفع المبلغ إلى صيدلية داخل أحد مستشفيات وزارة الدفاع، قبل أن يتم إبلاغ السلطات المعنية التي تحرّكت على الفور لكشف مُلابسات القضية، التي باتت تعرف بـ"القضية 3" في السعودية .

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وأوضحت التفاصيل، أن أحد موظفي المستشفى تقدّم ببلاغ عبر البريد الإلكتروني إلى هيئة "نزاهة"، التي باشرت من جانبها القضية فور وصول البلاغ، وتمّ التعاون مع وزارة الدفاع السعودي ، والتنسيق مع أحد الصيادلة العاملين في الوزارة لضبط المتورّطين.

وبيّنت أنه بعد وضع خطة الإيقاع بالمتورّطين تمّ الاتصال بها محل الشك، وإبلاغها بالموافقة على بيع الـ 45 حقنة، مقابل المبلغ المتفق عليه، وهو 12 ألف ريال.. وبعد وصولها إلى الصيدلية تمّ ضبطها وبحوزتها المال والحقن بوساطة السلطات وفق ما نقلته القناة السعودية.

المصدر - البيان 

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