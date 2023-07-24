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الإثنين، 24-07-2023 02:22 م

توقيف فنزويلي بحوزته 150 ألف دولار مزورة لدى عودته من كولومبيا - صورة

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الوكيل الإخباري - أوقف فنزويلي لدى وصوله إلى بلاده قادماً من كولومبيا ومعه حوالي 150 ألف دولار مزورة.

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وقبض عليه أثناء عملية تفتيش روتينية عند نقطة عسكرية في بيراكال بين مدينتي سان أنطونيو ديل تاتشيرا في فنزويلا وكوكوتا في كولومبيا.

وعثر العناصر على أوراق نقدية "مخبأة في راديو محمول"، و"بعد فحصها وجدوا أنها دولارات مزيفة. في المجموع، أحصوا 148700 بالعملة الأميركية" وفق المحضر.

 

وحذّرت فنزويلا مراراً من تداول الدولارات المزيفة، ويسجّل قسم التحقيقات الجنائية أربع إلى خمس شكاوى في هذا السياق شهرياً.


فالدولار أصبح في الواقع العملة المستخدمة في فنزويلا التي شهدت أزمة غير مسبوقة وتضخماً مفرطاً. وتبقى العملة الرسمية البوليفار لكن الحكومة تبرر الاستخدام غير الرسمي للدولار على أنه "صمام" في مواجهة "الحصار الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن"، حسب وصفها.

 


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