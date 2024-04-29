الإثنين 29-04-2024
الوكيل الاخباري
 

قناة كان: إسرائيل وافقت على الانسحاب من محور نتساريم

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الإثنين، 29-04-2024 10:23 م

قناة كان: إسرائيل وافقت على الانسحاب من محور نتساريم

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الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الإثنين، إن وفدًا إسرائيليًا "من المستوى المهني" لا يضم قادة الشاباك والموساد سيتوجه إلى القاهرة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، في إطار مفاوضات صفقة التبادل على أثر المقترح المصري.

وأوضحت "قناة كان"، أن المقترح المصري ينص على عدم وجود الجيش الإسرائيلي في منطقة "محور نتساريم" التي تفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، وقد وافقت إسرائيل على هذا المقترح بالفعل.

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