الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين بكمين في غزة

الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الاثنين مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة في انفجار مبنى كانا يقيمان فيه بالقرب من ثكنة "نتساريم" في وسط قطاع غزة.

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وقال الجيش في بيان تحت بند "سمح بالنشر": "سمح مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بنشر أن المقاتلين الرقيب عيدو أبيب من كريات يام والرقيب كالكيدان مهري قتلا أمس في انفجار في مبنى كانا يقيمان فيه بالقرب من ممر نتساريم في شمال قطاع غزة".