الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الثلاثاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يستمر تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي على المملكة، مع بقاء الطقس دافئ في أغلب المناطق وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل باذن الله تعالى زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في مناطق محدودة ويصحبها الرعد وهطول البرد خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة مما يؤدي إلى تشكل السيول وإرتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



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ووفق الارصاد الجوية يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة لهطول زخات متقطعة من المطر في اجزاء من شرق وجنوب شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.