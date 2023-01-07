ثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي مجددا -فيديو

الوكيل الإخباري - بدأ بركان كيلاويا في هاواي بالثوران داخل فوهته العليا أول أمس الخميس، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وذلك بعد أقل من شهر من توقف البركان وجاره الأكبر ماونا لوا عن إطلاق الحمم البركانية.
وقالت الهيئة إن مرصد بركان هاواي اكتشف توهجا في صور كاميرا الويب تشير إلى أن كيلاويا بدأ في الثوران داخل فوهة هاليماوماو في قمة البركان.
تقع قمة كيلاويا داخل (حديقة براكين هاواي الوطنية) وبعيدا عن المجتمعات السكنية.
ثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي مجدداً.. فيديوhttps://t.co/nhojb3mlk6 pic.twitter.com/UKwcRqmAd8— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 6, 2023
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