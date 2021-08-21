السبت 21-08-2021
الوكيل الاخباري

القواسمي: 25 % نسبة الطلب على المستلزمات المدرسية

الحكومة تعتزم الإعلان عن أولوياتها الاقتصادية خلال أيام

روسيا تسجل 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

العيسوي يفتتح مشروعات مبادرات ملكية في إربد

الدفاع المدني يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

الجعبري : المصانع الأردنيّة تمتلك إمكانيات كبيرة

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

السعودية تستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج

معان: تركيب أنظمة طاقة شمسية لمشروعات انتاجية وأسر فقيرة

تركيا تجلي مجموعة أخرى من رعاياها في أفغانستان

السبت، 21-08-2021 12:06 م

جندية كندية تواجه السجن لـ5 سنوات بتهمة تخدير زملائها

170727_ym5du_armee-canadienne_sn635


الوكيل الإخباري - تواجه جندية كندية السجن لمدة 5 سنوات بتهمة تخدير زملائها أثناء أدائهم تدريبًا بالذخيرة الحية، وذلك بعد أن قامت بإطعامهم كعكا محشوا بالقنب.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد اتهمت الجندية ساندرا كوغسويل في ثماني تهم تتعلق بإعطاء مادة ضارة للجنود وتهمة واحدة بالتصرف بطريقة مشينة.

اضافة اعلان

 

وقالت القاضية ساندرا سوكستورف، التي ترأست المحاكمة العسكرية كوغسويل، إن سلوك الأخيرة كان "صادما وغير مقبول على الإطلاق وإن أفعالها كان من الممكن أن تؤدي إلى وفاة زملائها".

 

وتعود الواقعة إلى تموز 2018، حيث كانت كوغسويل، التي تخدم في الجيش الكندي منذ عام 2011، تحضر مع زملائها تدريبًا مدفعيًّا امتد لعدة أسابيع في قاعدة عسكرية في جاجتاون بنيو برونزويك. وصنعت كوغسويل كعك الشوكولاته لزملائها الجنود لكنها قامت بحشوه بالقنب.

واستمعت المحكمة العسكرية إلى خمسة من الجنود الذين تناولوا الكعك، حيث قالوا إنهم لم يستطيعوا التركيز في التدريب، وحمل بعضهم السلاح بشكل غير صحيح، وسار أحد الجنود أمام الأهداف التي يطلق عليها المتدربون النار، بينما كاد جندي آخر أن يصطدم بشاحنة عسكرية.


وبموجب القانون الجنائي الكندي، تواجه كوغسويل السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية في 16 تشرين الثاني.

 

المصدر - لبنان 24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
190047

شاهد ...سحلية شفافة لامعة وسط صحراء أبوظبي

Doc-T-394029-637650640988094884

رائدا فضاء صينيان ينجحان في تنفيذ الأعمال خارج المحطة الفضائية - فيديو

تن

الذكاء الاصطناعي يساعد مدارس إنجلترا على تدارك تداعيات كورونا

611e06704c59b7633069d806

البحر يهدي اليابان جزيرة جديدة بشكل هلال على بعد 1200 كم من طوكيو - صورة

Marine-fish-farming

تربية الأسماك وتوليد الطاقة النظيفة في الصين - صور

image (1)

أمريكي يكتشف اصابته بالسرطان بعد نشره فيديو على تيك توك