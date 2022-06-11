السبت 11-06-2022
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السبت، 11-06-2022 07:08 ص

حادثة هزت مصر.. أب قيد طفله المريض على السطح بسلسلة حديد

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الوكيل الإخباري - في مشاهد مروعة صدمت العديد من المصريين خلال الساعات الماضية، انتشر فيديو لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً مقيد بسلسلة حديد ، ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل.

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وبدأت القصة عندما اتصلت والدة الصغير بالشرطة للإبلاغ بأن طليقها والد الطفل كبّله من يده بجنزير في سرير على سطح المنزل الواقع في محافظة الجيزة.
فألقت الأجهزة الأمنية القبض على الوالد فاعترف بالأمر، موضحاً أنه انفصل عن طليقته قبل 10 سنوات، وتزوج من أخرى مقيمة معه بذات الشقة وبصحبتهما الطفل المصاب بضمور في المخ.


مصاب بضمور في المخ
وأوضح أنه بعد خروج زوجته لزيارة عائلتها في محافظة أخرى وذهابه للعمل، خشي مغادرة نجله للمنزل أو إحداثه مكروها بنفسه، فاضطر لفعل ذلك، مشيراً إلى أنه عقب عودته من العمل فك قيده وأنزله إلى الشقة.


إلا أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية بحقه، وحبسته لاستكمال التحقيقات في الواقعة.


يشار إلى أن عقوبة الضرب في المادتين 240 و241 من قانون العقوبات المصري الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، إذا كان الضرب بأداة أو كان فيه تعدد.


و إذا نتج عن الضرب عاهة مستديمة تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات، وإذا كان فيه سبق إصرار وترصد فتكون العقوبة السجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات، وما ينطبق على ضرب البالغين ينطبق على الأطفال.

 

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