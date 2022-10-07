حادث سير يثير الحيرة في السعودية

الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، حيرة نشطاء مواقع التواصل، ويظهر في الفيديو مركبة تستقر فوق سطح أحد المنازل في مدينة جدة السعودية

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وكشفت إدارة المرور في محافظة جدة تفاصيل الحادث الغريب، مشيرة إلى أن مركبة ارتطمت بتل ترابي واستقرت فوق سور إسمنتي بحي الرياض شمالي جدة.

وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، بلاغاً عن الحادثة التي وقعت يوم الأربعاء لتباشر الفرق المرورية بمتابعة من مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي، وجرى إنزال قائد المركبة ونقله إلى منشأة طبية لتعرضه لإصابة متوسطة، فيما تولت فرق الدفاع المدني إنزال المركبة باستخدام آليات ثقيلة.



التحقيقات الأولية أكدت أن الحادثة من طرف واحد انحصر في المركبة المتضررة، وبينت المؤشرات فقدانه السيطرة عليها بسبب السرعة العالية.

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