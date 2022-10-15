حالة غير طبيعية.. حادث مروع يؤدي إلى انقلاب دورية شرطة في الكويت -فيديو

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الكويتية عن إلقاء القبض على شخص كان بحالة غير طبيعية تسبب بحادث اصطدام وانقلاب سيارة للشرطة.

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وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل، سيارة الشرطة وهي مقلوبة على جانبها في أحد الطرقات، فيما هرع مواطنون لإنقاذ عناصر الأمن بداخلها.

من جانبه، أفاد الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابه على "تويتر"، أمس الجمعة، أن "الجهات الأمنية تمكنت من ضبط المتسبب في حادثة اصطدام وانقلاب دورية شرطة".

كما أوضح البيان أن الحادث حصل "بعد أن طلب منه التوقف، حيث اتضح أن الشخص بحالة غير طبيعية، وقام بالاصطدام بالدورية والهروب وبحوزته مواد مسكرة".











• كان بحالة غير طبيعية واصطدم بالدورية وهرب وبحوزته مواد مسكرة.



• تم إحالته لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

pic.twitter.com/b3smpcTzET وزارة الداخلية: ضبط المتسبب في حادثة اصدام وانقلاب دورية شرطة.• كان بحالة غير طبيعية واصطدم بالدورية وهرب وبحوزته مواد مسكرة.• تم إحالته لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. October 14, 2022

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