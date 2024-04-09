حدث فلكي مذهل.. فيديو يوثق كسوفاً كليا نادرا للشمس في أميركا الشمالية

الوكيل الإخباري - غطى الظلام جميع أنحاء أميركا الشمالية يوم الاثنين مع بداية كسوف كلي للشمس عبر القارة، في مشهد خطف الأنظار أولئك الذين حظوا برؤية المشهد في سماء صافية.



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واجتاح هوس الكسوف المكسيك والولايات المتحدة وكندا، حيث توسط القمر المسافة بين الشمس والأرض، حاجباً ضوء النهار، وفق أسوشييتد برس.



فيما ضمن كل من يقيم في أميركا الشمالية تقريباً مشاهدة ولو كسوف جزئي على الأقل، إذا سمح الطقس بذلك.



وكان أكبر جمهور يشاهد ظاهرة الكسوف في القارة على الإطلاق، حيث يعيش بضع مئات من الملايين من الأشخاص في مسار الظل أو قريباً منه، بالإضافة إلى تدفق العشرات من السكان من خارج المدن للمشاهدة.

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