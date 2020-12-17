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الخميس، 17-12-2020 12:37 م

حيوانات تهرب من حظيرة ليلا وتثير الفوضى وسط مدينة تركية.. فيديو

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الوكيل الاخباري - هرب خروف وماعز وثلاثة حملان من حظائرها في منتصف الليل وسارت إلى المدينة لإحداث الفوضى في مدينة نفسهير وسط تركيا.

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مشهد بين المزح وبين الرعب فيديو يوثق مشهد مثل الحلم في تركيا، حيوانات تجتاح الشوارع، وتم تداول الفيديو المصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهر لقطات كاميرات المراقبة التي نشرتها حكومة المدينة الحيوانات غير المستقرة وهي تهدد السكان المحليين وتتهم ضباط الأمن الذين حاولوا اعتقال الأشرار الريفيين.

 

وفقا لمالك الحيوانات، حسن أونبولان، فتحت الرياح بوابة حظيرتها أثناء الليل، وعند هذه النقطة هربت الحيوانات نحو وسط المدينة لقضاء ليلة في الشارع، وقال: "علمت أن الحيوانات وصلت إلى الجزء الأمامي من مبنى الخدمات البلدية وأخذتها الفرق الأمنية إلى مدينة الحيوانات ثم سلمت السلطات ماشيتي". 

 

سبوتنيك

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