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الأحد، 17-04-2022 03:32 م

خطوات لتشجيع طفلك على مساعدتك في شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - المهام الكثيرة المطلوبة منكِ في شهر رمضان لا تعني أن تنهكي نفسك فيها دون طلب مساعدة من أفراد أسرتك، بل هي فرصة لتعليمهم أهمية المشاركة والتعاون بينكم، لذا من المهم تشجيع طفلك على مساعدتك في شهر رمضان، ليتسنى لكِ قضاء وقت جيد معهم دون أن تكوني مرهقة أو منزعجة بسبب تراكم المهام والأعمال المنزلية التي تثقل كاهلك.

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وفي ما يلي 3 طرق لتشجيع طفلك على مساعدتك في شهر رمضان.


1- ضعي مكافأة كبيرة تحفز طفلك
يحتاج طفلك إلى وجود هدف أو حافز كبير يدفعه لمساعدتك، مثل الخروج في نزهة أو السماح له بقضاء وقت مع أصدقائه أو السماح له بألعاب الفيديو.
ابحثي عن مكافأة كبيرة تحفز طفلك وتشعل حماسته وتدفعه للمبادرة بمساعدتك من أجل الحصول عليها.
إذا لم يستجب طفلك من المحاولة الأولى، لا تستسلمي وتبدئي باستخدام أسلوب التهديد، بل حاولي مراراً وتكراراً، وتأكدي أن الحافز الكبير سيصيب الهدف ويحمس طفلك على مساعدتك.


2- ضعي مقابلاً لخدمات طفلك
أخبري طفلك أن وقتك له ثمن، وأن أي خدمات تخصه، مثل جمع ملابسه، ترتيب غرفته، أو تنظيم مكتبه، وخلافه.. عليه أن يدفع لكِ من مدخراته مقابل القيام بمهامه في تنظيف مكانه.
قد لا يصدق طفلك أنكِ ستحصلين على مدخراته مقابل تنظيف غرفته، ولكن بعد تطبيق هذا القرار مرة واحدة، سيركض طفلك لتنظيف مكانه خوفاً على مدخراته، وهكذا توفرين جزءاً من مجهودك ووقتك.


3- قسّمي المطلوب من طفلك إلى مهام صغيرة
الأطفال سريعو الملل، لذا لا تطلبي من طفلك مهام متعددة، أو مهمة تحتاج إلى وقت طويل، بل قسّمي المطلوب منه إلى مهام صغيرة تكون مباشرة ومحددة، وتستغرق وقتاً قصيراً، وكلما أنجز طفلك مهمة، اطلبي منه إنجاز المهمة التي تليها، هكذا لا يفقد طفلك حماسته، ويستمر في مساعدتك.

 

نواعم

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