اتيكيت دعوة الأقارب والأصدقاء لعزائم رمضان

الوكيل الإخباري - تعد عزومات الأهل والأقارب والأصدقاء من أبرز ملامح شهر رمضان الكريم، ولكن كثيرًا ما تشهد هذه العزومات بعض المواقف المحرجة خاصة عند الجلوس على مائدة الإفطار في طريقة الجلوس وآداب تناول الطعام، ولتجنب أي إحراج يستعرض اليوم السابع عدة نقاط اساسية يجب مراعتها سواء للداعي إلى العزومة أو الضيف وفقاً لموقع "gentlemansgazette" كما يلي:

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أولاً: بالنسبة للمضيف "صاحب العزومة"

- على صاحب البيت تحديد المكان للضيف الذي يجلس فيه لكي يتسني لباقي أفراد الأسرة الجلوس بهدوء.

- تجهيز مكان مخصص للأطفال.

- تجهيز كل ما سيتناولوه قبل حضور الضيوف للعزومة الخاصة بشهر رمضان.

- تحضير مشروبات كافية على حسب عدد الموجودين، وبأنواع مختلفة تناسب كل الأذواق.

- لا يجب أن يقوم صاحب المنزل من على السفرة قبل آخر الضيوف حتى لو انتهى من تناول طعامة.

ثانيًا: بالنسبة للضيوف



- عدم البدء في تناول الطعام قبل أن يقول المضيف تفضلوا أو يبدأ هو في التناول.

- يجب أن تضع المنديل على رجلك فور الجلوس تهيأً للاستخدام وأثناء تناول الطعام.

- إذا كنت بحاجة إلى مسح فمك، فلف جزءًا من المنديل حول إصبعك السبابة وقم بإزالة ما لطخت نفسك به.

- تجنب عمل ضجة أثناء الجلوس وتحريك الكراسي، وعدم تحريك يديك وهز رجلك بشكل مبالغ فيه.

- يفضل دخول المدعوين ازواجا رجل وامرأة على أن تكون المرأة أولاً، ولا مانع من أن يسحب الرجل الكرسي لها.

- أثناء الطعام يجب أن تثبت رأسك وتحرك يدك، لتناول الطعام.

- عدم الجلوس بالكرسي ملتصق بالمائدة فسوف تتسخ ملابسك، ولا بعيدا عنها لكي لا يقع الطعام على الأرض.

- الجلوس بأريحية دون تكلف.

- ضم القدمين بجانب بعضهما وتثبيتهم تحت الكرسي وعدم فردهم للأمام.

لبنان 24

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