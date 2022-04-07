الأم العاملة في رمضان.. كيف تنظمين وقتك وتستمتعين بالشهر الكريم؟

الوكيل الإخباري - الجميع ينتظر شهر رمضان المبارك بلهفة وشوق، لما تحمله أيامه من روحانيات ومشاعر إيجابية في قلوب المُسلمين، وعلى الرغم من حب الجميع لهذا الشهر، فإن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من ضيق الوقت وعدم القدرة على تنظيم اليوم والانتهاء من جميع الواجبات اليومية، وبالأخص الأمهات العاملات اللاتي يعانين خلال الشهر الفضيل أكثر من أي وقت آخر.

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تحتاج الأم العاملة إلى تنظيم الوقت حتى تستطيع القيام بأعمالها اليومية، وأداء فرائض رمضان، والاستمتاع بأجواء الشهر المبارك، لذا سوف نستعرض كيفية تنظيم وقتك في رمضان.

كيفية تنظيم وقت الأم العاملة في رمضان؟

هناك بعض الخطوات التي تساعد الأمهات العاملات على توفير الوقت، وإنجاز الواجبات اليومية، ومنها ما يلي:



- الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب السهر الطويل، لدفع الجسم بنشاط في صباح اليوم التالي. تجنب النوم لوقت متأخر، لأنه ينهك الجسم ويضيق الوقت وبالتالي لا تتمكنين من أداء مهام اليوم.

- تحضير الوجبات مسبقاً من أفضل الحيل التي تساعدك على توفير الكثير من الوقت، حيث يمكنك تسخينها مباشرة قبل الإفطار، وبذلك يتوافر لديكِ وقت لبقية المهام على مدار اليوم.

- جهزي قوائم الطعام والمقدار في أيام الإجازات حتى تتجنبي إهدار الوقت في شراء متطلبات المنزل.

- مارسي الرياضة قبل الإفطار، حتى إذا كنتِ تعانين من قلة الوقت، حاولي تنظيم وقتك بقدر المستطاع وممارسة بعض التمارين الرياضية حتى لمدة 10 دقائق فقط قبل الإفطار بساعة، لأنها ستمنحك المزيد من الطاقة والنشاط.

- اطلبي المساعدة والمشاركة من الزوج والأولاد في الأمور البسيطة، حتى توفري على نفسك الكثير من الوقت، ولا تحملي نفسك أكثر من طاقتها.

- اختاري الوقت المناسب لعزائم رمضان، ويفضل دائماً أن يكون في أيام الإجازات الأسبوعية الخاصة بكِ، حتى تكوني في حالة جيدة، ولترضي عن أدائك خلال العزائم.

- لا تحرمي نفسك من روحانيات ونفحات الشهر الكريم بضياع الوقت بين إعداد الطعام وتجهيز المنزل والعزائم، حاولي بقدر الإمكان الاستفادة من الوقت في التعبد والصلاة، فهذه فرصة حقيقية وأساس شهر رمضان. بعد العودة من العمل خذي قسطاً من الراحة لمدة نصف ساعة لاستعادة النشاط.

زهرة الخليج