أخطاء شائعة للأمهات عند التحضير لعزائم رمضان

الوكيل الإخباري - مع قدوم رمضان، تتغير الأجواء، وتعود لمة العائلة، وتكثر تجمعات الأهل والأصدقاء، لأن رمضان يجمع شمل الجميع على مائدة الإفطار والسحور، وعلى روحانياته التي لن يشعر بها إلا من ذاق حلاوة الصيام لله، ولأنه فرصة جيدة لإستعادة كثير من الأمور الصحية التي طغى غيابها على العلاقات الإجتماعية بما فيها علاقات الأهل والأقارب.





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لتكتمل سعادة الجميع بلمة العائلة في عزائم رمضان، يجب أن تتجنب الأم الأخطاء الشائعة التالية :





أن لا يتم التنظيم للعزيمة من قبل موعدها بوقت كافٍ

من الخطأ أن لا تنظم الأم للعزيمة من قبل موعدها، لأن التنظيم الجيد يساهم في نجاح العزومة ويساهم في تحقيق سعادة المدعوين، ولأنه يحفظ الأم من الصدام مع مفاجآت مزعجة تتعلق بتجهيزات العزومة أو بالإحتياجات المرتبطة بها، لأن التنظيم المسبق للعزومة يقلل قدر الإمكان من الوقوع في أخطاء تؤثر على نتيجة العزومة.



عدم الإهتمام بتأكيد المدعوين على حضور العزيمة

من الأخطاء التي يجب أن تتجنبها الأم عند التخطيط لعزائم رمضان، عدم إهتمامها بتأكيد المدعوين على الحضور، إذ يجب أن تتأكد الأم من الحضور لمعرفة العدد وتنظيم العزيمة بناء على ذلك، حتى لا تقوم بمجهود مضاعف دون التأكد من حضور المدعوين.



ترك كل تجهيزات العزيمة لليوم المحدد لها

من الأخطاء التي يجب أن لا تقوم بها الأم أبداً مهما بلغت مهاراتها في المطبخ، ترك تجهيزات العزيمة كلها لتكون في اليوم المحدد للعزيمة، لأنها قد تظل لوقت طويل في المطبخ وقد يحضر المدعوين على الإفطار في منزلها دون أن تكون هي وبكونها ربة المنزل في استقبالهم، لأن ذكر يتعارق مع اتيكيت العزائم في رمضان، ويعطي إنطباعاً غير جيداً عن الأم.



عدم التنوع في أصناف الطعام على المائدة

التنوع في الأصناف والوصفات المقدمة على مائدة رمضان، أمر ضروري جداً لأنه يجعل هناك بدائل عديدة لجميع المدعوين، ويلائم جميع الأذواق، لذا يجب على الأم أن تقوم بعمل أصناف طعام متنوعة ومختلفة وأن تتجنب التكرار، وتسارع بعمل وصفات لذيذة ومبتكرة.



عدم توافر مشروبات متنوعة

في رمصان يجب أن يكون هناك تنوع في المشروبات الرمضانية المقدمة لتلائم جميع الأذواق، ولذلك تقع الأم في خطأ كبير عندما تركز على نوعية معينة من المشروبات على مائدة الإفطار.

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