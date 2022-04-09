السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية .. 100 وحدة سكنية ومصنع إنتاجي وحديقة عامة في البلقاء

أردوغان يزور الأردن الاثنين المقبل

انخفاض ملموس على الحرارة و 5 درجات في الشمال - تفاصيل

أفضل الوجهات السياحية في أبريل

مركز السكري والغدد الصماء يوضح الحالات التي يجب فيها قطع الصيام فوراً

جازبروم الروسية تؤكد انخفاض شحنات الغاز عبر أوكرانيا في أبريل

رقم ضخم في 4 أشهر.. تعرف على توزيعات أرباح بورصة مصر

ممثل قطاع الألبسة: استقرار أسعار الألبسة والأحذية في الأسواق

وزير العمل يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة الاختناق في المفرق

مطالب بتوفير منصة مُوحدة للتخليص على البضائع

السبت، 09-04-2022 02:08 م

أخطاء شائعة للأمهات عند التحضير لعزائم رمضان

2765936-2140305804


الوكيل الإخباري - مع قدوم رمضان، تتغير الأجواء، وتعود لمة العائلة، وتكثر تجمعات الأهل والأصدقاء، لأن رمضان يجمع شمل الجميع على مائدة الإفطار والسحور، وعلى روحانياته التي لن يشعر بها إلا من ذاق حلاوة الصيام لله، ولأنه فرصة جيدة لإستعادة كثير من الأمور الصحية التي طغى غيابها على العلاقات الإجتماعية بما فيها علاقات الأهل والأقارب.

اضافة اعلان

لتكتمل سعادة الجميع بلمة العائلة في عزائم رمضان، يجب أن تتجنب الأم الأخطاء الشائعة التالية :

أن لا يتم التنظيم للعزيمة من قبل موعدها بوقت كافٍ
من الخطأ أن لا تنظم الأم للعزيمة من قبل موعدها، لأن التنظيم الجيد يساهم في نجاح العزومة ويساهم في تحقيق سعادة المدعوين، ولأنه يحفظ الأم من الصدام مع مفاجآت مزعجة تتعلق بتجهيزات العزومة أو بالإحتياجات المرتبطة بها، لأن التنظيم المسبق للعزومة يقلل قدر الإمكان من الوقوع في أخطاء تؤثر على نتيجة العزومة.


عدم الإهتمام بتأكيد المدعوين على حضور العزيمة
من الأخطاء التي يجب أن تتجنبها الأم عند التخطيط لعزائم رمضان، عدم إهتمامها بتأكيد المدعوين على الحضور، إذ يجب أن تتأكد الأم من الحضور لمعرفة العدد وتنظيم العزيمة بناء على ذلك، حتى لا تقوم بمجهود مضاعف دون التأكد من حضور المدعوين.


ترك كل تجهيزات العزيمة لليوم المحدد لها
من الأخطاء التي يجب أن لا تقوم بها الأم أبداً مهما بلغت مهاراتها في المطبخ، ترك تجهيزات العزيمة كلها لتكون في اليوم المحدد للعزيمة، لأنها قد تظل لوقت طويل في المطبخ وقد يحضر المدعوين على الإفطار في منزلها دون أن تكون هي وبكونها ربة المنزل في استقبالهم، لأن ذكر يتعارق مع اتيكيت العزائم في رمضان، ويعطي إنطباعاً غير جيداً عن الأم.


عدم التنوع في أصناف الطعام على المائدة
التنوع في الأصناف والوصفات المقدمة على مائدة رمضان، أمر ضروري جداً لأنه يجعل هناك بدائل عديدة لجميع المدعوين، ويلائم جميع الأذواق، لذا يجب على الأم أن تقوم بعمل أصناف طعام متنوعة ومختلفة وأن تتجنب التكرار، وتسارع بعمل وصفات لذيذة ومبتكرة.


عدم توافر مشروبات متنوعة 
في رمصان يجب أن يكون هناك تنوع في المشروبات الرمضانية المقدمة لتلائم جميع الأذواق، ولذلك تقع الأم في خطأ كبير عندما تركز على نوعية معينة من المشروبات على مائدة الإفطار.

 

هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
436cc69d-bcae-4a60-b54d-fe6e3ed59c9c

نصائح تساعد الطفل على الصيام في السنة الأولى

نصائح ذهبية لتعويد الأطفال على صلاة التراويح منذ الصغر

نصائح ذهبية لتعويد الأطفال على صلاة التراويح

iftar-dish-with-muslim-man-hand-praying-allah-670x420

قرية في سلطنة عُمان يصوم سكانها 3 ساعات فقط .. ما حقيقتها ؟

c8829ee0-a161-4fbe-a861-27fc6e7c39aa

تسريب رسائل بريد إلكتروني رسمية تكشف عما سيحدث عند وفاة الملكة إليزابيث

butterflies-fly

أمريكا..الفراشات تزداد حجماً بفعل تغير المناخ

60b0da5342360468ee22c32d

شاهد..طائرة شحن تنشطر إلى جزأين خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا

أخبار متعلقة
thumb_48888_700_400_0_0_exact

الأم العاملة في رمضان.. كيف تنظمين وقتك وتستمتعين بالشهر الكريم؟

Doc-P-938537-637846603604764645

اتيكيت دعوة الأقارب والأصدقاء لعزائم رمضان

89996

كيف تتعاملين مع قلق أطفالك من الامتحانات في رمضان؟

hyl_lmwjh_gdb_lzwj_khll_lsym

لماذا يزيد التوتر العصبي أثناء فترة الصوم؟

127-172911-freeze-garlic-ramadan-storage_700x400

قبل رمضان.. 4 وصفات لتخزين الثوم بطريقة آمنة