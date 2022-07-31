خطوة جديدة من ويل سميث لـ كريس روك بعد الصفعة التي أحدثت ضجة في مواقع التواصل !

الوكيل الإخباري-شارك النجم العالمي ويل سميث مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة في يوتيوب تحدث خلاله عن صفعته لــ كريس روك خلال حفل الأوسكار بعد أن سخر من زوجته فيما يتعلق بتساقط شعرها، ولم يقدر معاناتها من مرضها التي تواجهه.

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أجاب سميث على التساؤلات التي شغلت الجمهور خلال الأشهر الماضية.

وردًا على سؤال حول سبب عدم اعتذاره لروك قال " كل شيء كان غامضًا.. لقد تواصلت مع كريس والرسالة التي عادت هي أنه ليس مستعدًا للتحدث. عندما يكون مستعدا لذلك، سأقول لك ، كريس ، أعتذر لك".



وتابع "كان تصرفي غير مقبول وأنا هنا كلما كنت مستعدًا للتحدث.. أريد أن أعتذر لوالدة كريس ، أريد أن أعتذر لعائلة كريس ، وبالتحديد توني روك. كانت لدينا علاقة رائعة..ربما هذا لا يمكن إصلاحه".



أضاف "لقد أمضيت الأشهر الثلاثة الماضية في إعادة عرض وفهم الفروق الدقيقة والتعقيد لما حدث في تلك اللحظة.. لن أحاول الحديث عن كل ذلك الآن ، لكن يمكنني أن أقول لكم جميعًا ، لا يوجد جزء مني يعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للتصرف في تلك اللحظة".



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