خلال البث المباشر.. مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية بالإكوادور -فيديو

الوكيل الإخباري - بعد إعلان رئيس الإكوادور، حالة الطوارئ في البلاد، اقتحم مسلحون، مساء يوم الثلاثاء، محطة تلفزيونية، وأخذوا طاقمها رهائن.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية خلال البث المباشر ، أشخاصا يغطون رؤوسهم في محطة تلفزيون "تي.سي" الإكوادورية في مدينة جواياكيل، ويجبرون الموظفين على الانبطاح أرضا، بينما سُمع دوي طلقات نارية وصراخ.



وكشفت مصادر "العربية"، أن مقتحمي القناة التلفزيونية يحملون قنبلة وهددوا بتفجيرها.

🇪🇨 | URGENTE: Delincuentes irrumpieron en TC Televisión y secuestran a todos en vivo y directo en Guayaquil, Ecuador. pic.twitter.com/ob1yleusOc January 9, 2024



pic.twitter.com/dKlQHzU7o8 🇪🇨 | URGENTE: Imágenes de televisión en vivo muestran figuras encapuchadas dentro de la televisora TC de Ecuador, obligando al personal a tumbarse en el suelo. January 9, 2024

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