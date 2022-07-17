دراسة تكشف ماذا نفقد أثناء نومنا !

الوكيل الإخباري-عندما نحلم، يحدث شيء غامض داخل أدمغتنا - نختبر شيئا مشابها لليقظة، ولكن أيضا مختلف تماما عن الاستيقاظ، ولا يزال العلماء يحاولون تحديد ما يحدث بالضبط في تلك الحالة البينية.

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والآن، وجدت دراسة جديدة أن إحدى السمات الحاسمة للوعي - القدرة على إدراك الأصوات أو التعرف عليها - يتم إيقافها بالفعل أثناء نومنا، ويمكن أن تساعدنا في معرفة كيف تحلم أدمغتنا.



ولا يعد رسم خرائط لأدمغة الأشخاص الأحياء أثناء اليقظة والنوم بالأمر السهل - فقلة منا يريد زرع أقطاب كهربائية في جماجمنا خلال أنشطتنا اليومية - ولكن هنا استفاد الفريق من الأبحاث الطبية التي يتم إجراؤها على مرضى الصرع .



ويقول عالم الأعصاب "يوفال نير" : "تمكنا من استخدام إجراء طبي خاص يتم فيه زرع أقطاب كهربائية في أدمغة مرضى الصرع، ومراقبة النشاط في أجزاء مختلفة من دماغهم لأغراض التشخيص والعلاج. وتطوع المرضى للمساعدة في فحص استجابة الدماغ للتحفيز السمعي في اليقظة مقابل النوم".





ومكّنت الأقطاب الكهربائية الباحثين من رؤية الاختلافات في استجابة القشرة الدماغية عندما كان المرضى في مراحل مختلفة من النوم مقارنة بالوقت الذي كانوا فيه مستيقظين - وصولا إلى الخلايا العصبية الفردية.



ولأغراض الدراسة، قام الباحثون بتشغيل مجموعة متنوعة من الأصوات من خلال مكبرات الصوت الموجودة بجانب أسرة المتطوعين. وجمعت بيانات أكثر من 700 خلية عصبية (حوالي 50 لكل مريض) على مدار ثماني سنوات.



وبينما ظلت استجابة الدماغ للصوت قيد التشغيل إلى حد كبير أثناء النوم، كان هناك ارتفاع في مستوى موجات ألفا بيتا - الموجات المرتبطة بالانتباه والتوقع. ويبدو أنه يتم تحليل الأصوات الواردة، ولكن لا يتم تمريرها إلى الوعي.



وهذا يتعارض مع التفكير السابق: أثناء النوم، تتحلل الإشارات المتعلقة بالصوت بسرعة في الدماغ. وفي الواقع، يظلون أقوى وأكثر ثراء مما كنا نظن: هناك اختلاف واحد مهم في طريقة معالجتها أثناء غفوتنا.



ويتم التحكم في موجات ألفا بيتا (10-30 هرتز) من خلال ردود الفعل من أعلى في الدماغ - تساعد هذه التعليقات (بما في ذلك ما إذا كانت الأصوات جديدة أم لا) عقولنا على تحديد الأصوات المهمة والتي تحتاج إلى الاستماع إليها.



ولوحظ سابقا نوع مماثل من التحول التصاعدي في أنماط موجات ألفا بيتا لدى المرضى تحت التخدير، ولكن لم يتم ملاحظته في الأشخاص الذين ينامون. ويصفه الباحثون بأنه طريقة واحدة لفهم "اللغز الرائع" لكيفية اختلاف الدماغ الواعي عن الدماغ اللاواعي.



ويمنح هذا العلماء أيضا طريقة كمية وموثوقة لقياس ما إذا كان شخص ما فاقدا للوعي حقا أم لا: أثناء عمليات المستشفى، في الأفراد الذين يعانون من غيبوبة، عند التحقق من علامات الخرف، وما إلى ذلك.

ونُشر البحث في مجلة Nature Neuroscience.



روسيا اليوم

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