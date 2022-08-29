دول عربية شهدت أعلى درجات حرارة حول العالم .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري-تمر العديد من الدول الأوروبية والعربية بموجة قاسية من ارتفاع درجات الحرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أدى إلى اندلاع حرائق غابات صعب السيطرة عليها في دول مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، إضافة إلى وفاة المئات لأسباب مرتبطة بتلك الموجة الحارة في الدول الأوروبية.

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بيد أنه بشكل عام هناك العديد من المناطق التي تعد الأعلى سخونة من حيث درجات الحرارة في العالم، من أبرزها:





وادي الموت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية



يأتي (وادي الموت) في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة المناطق المتفق على كونها الأكثر سخونة في العالم.



وحقق متنزه (فورنيس كريك) في وادي الموت الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة للهواء، حين وصلت لأعلى مستوياتها عند 56.7 درجة مئوية في صيف عام 1913.

ويجادل البعض حول صحة درجة الحرارة تلك، ولكن حتى إذا ثبت خطأ فورنيس كريك، فقد تم تسجيل درجة حرارة 54.4 درجة مئوية في أغسطس 2020.



ويعد (وادي الموت) المكان الأكثر جفافًا في الولايات المتحدة.





ولاية ورقلة في الجزائر



صنفت صحيفة (إندبندنت) البريطانية ولاية ورقلة في الجزائر على أنها “ثاني أكثر المناطق سخونة” في العالم، حيث سجلت أعلى درجة حرارة في أفريقيا، وكانت 51.3 درجة مئوية في 5 يوليو/تموز 2018.



وتشير العديد من الادعاءات التاريخية إلى أن أعلى درجة حرارة في أفريقيا كانت 55 درجة مئوية في مدينة قبلي جنوب تونس، لكن هناك جدلًا حول دقة تسجيلها.



مطار الأهواز في إيران

شهد مطار الأهواز في إيران بشكل غير رسمي ثالث أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق خلال موجة الحر الشديدة التي ضربت صيف عام 2017.



وسجّل إيتيان كابيكيان خبير التنبؤات في وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية درجة حرارة 53.7 درجة مئوية بالمدينة في 29 يونيو/حزيران 2017، وفق صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.



منطقة مطربة في الكويت

تعد منطقة مطربة إحدى المناطق القاحلة في شمال غرب الكويت، وسجلت درجة حرارة 53.9 درجة مئوية في 21 يوليو 2016، لتكن بذلك ثالث أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق حول العالم وأعلى درجة حرارة تم تسجيلها في المنطقة القارية من آسيا، وفق تقارير إعلامية.

مدينة البصرة في العراق

سجلت مدينة البصرة درجة حرارة 53.9 درجة مئوية، وذلك في مطار البصرة الدولي في العراق يوم 22 يوليو/تموز 2016.



مدينة توربات في باكستان

سجلت مدينة توربات الواقعة في جنوب بلوشستان في باكستان خامس أعلى درجة حرارة على الإطلاق في 28 مايو2017 حين وصلت إلى 53.7 درجة مئوية.



وتسببت الحرارة الشديدة في انقطاع التيار الكهربائي بسبب ضعف البنية التحتية، ما أجبر العديد من السكان على السباحة في أنهار المدينة من أجل الحفاظ على البرودة، وترك الشوارع شبه مهجورة.



منطقة العزيزية في ليبيا

تشهد منطقة العزيزية التي تقع على بعد 40 كيلومترًا جنوب طرابلس في ليبيا العديد من موجات ارتفاع الحرارة، وتعرف بأنها من أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض.



وتم تسجيل أعلى درجات حرارة في المنطقة عام 1922 حين بلغت 58 درجة مئوية، ومع ذلك، تم تجريد مسؤولي المدينة من تسجيل درجات حرارة المنطقة في عام 2012، بذريعة عوامل عدة منها عدم تمتع المسؤولين عن رصد درجات الحرارة بالكفاءة المطلوبة، وارتكابهم أخطاء في عمليات القياس، وفق الإندبندنت.





الجزيرة

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