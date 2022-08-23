الثلاثاء 23-08-2022
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الثلاثاء، 23-08-2022 10:52 ص

طريقة جديدة للحفاظ على غرفتك باردة بلا تكييف

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الوكيل الإخباري-يبحث الأشخاص أثناء درجات الحرارة المرتفعة، عن أجواء باردة، دون الاعتماد على أجهزة التكييف، مرتفعة الثمن .

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ويمكن خلق أجواء باردة في أيام الصيف، بحسب ما أعلن عنه كبير المتخصصين في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو، أندري تيازيلنيكوف، ملقيا الضوء على طريقة قد تساعد في تبريد الغرف.

 

حيث يمكن للشخص أن يضع حوضا صغيرا مملوءا بالماء البارد، مضاف إليه قطع الثلج، على حافة النوافذ المفتوحة وهو ما سيقوم بتبريد الغرفة بشكل كبير، ويحافظ على الهواء البارد في المكان.

 

ولفت أندري تيازيلنيكوف إلى ضرورة شرب الشخص للمياه خلال درجات الحرارة المرتفعة، وارتداء ملابس قطنية خفيفة وواسعة مع الحرارة المرتفعة.

 

العين الإخبارية

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