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الثلاثاء، 15-08-2023 11:28 ص

راكب 'مضطرب' يلغي 32 رحلة ويؤخر العشرات في المطار بأستراليا

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الوكيل الإخباري - أوقفت السلطات الأسترالية أمس رجلاً أرغم سلوكه «المضطرب» طائرة مدنية ماليزية كانت متجهة إلى كوالالمبور على العودة إلى سيدني بعد ساعتين فقط من انطلاقها.

غادرت رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH122 من سيدني في الساعة 13.40، لكنها استدارت بينما كانت تحلق فوق شمال غرب نيو ساوث ويلز، وعادت للهبوط في سيدني عند الساعة 15.47 (05.47 ت غ). وفي بيان نشرته وسائل إعلام أسترالية، قالت شركة الطيران إن الرحلة اضطرت للعودة بسبب «السلوك المضطرب لأحد الركاب».

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وقال مطار سيدني إنه نتيجة للحادث، أُلغيت 32 رحلة داخلية، فضلاً عن تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة طالت رحلات داخلية أخرى.


وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية إن رجلاً يبلغ 45 عاماً أوقف من دون مشكلات، وأجلي الركاب الآخرون من الطائرة. وأضافت «لا يوجد تهديد وشيك على المجتمع»، و«من المتوقع توجيه اتهام إلى الرجل في وقت لاحق».


ولفتت الشرطة الفدرالية الأسترالية إلى أنها «لن تكشف عن أمور تشغيلية، ومع ذلك، وُضعت خطة استجابة طارئة وبدأ تنفيذ عملية الإخلاء بمجرد اعتبارها آمنة للركاب وأفراد الطاقم».

 

البيان

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