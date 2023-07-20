شاهد طيار سعودي يصارع الرياح ويهبط بطريقة احترافية في مطار هيثرو ببريطانيا

الوكيل الإخباري - تمكن طيار سعودي من الهبوط بسلام في مطار هيثرو ببريطانيا بعد لحظات عصيبة عاشها بسبب رياح قوية كانت تعترض مساره.



وكانت الرياح تعرقل هبوط الطيار أثناء محاوله الهبوط بمطار هيثرو، لكنه ظل يقاوم ويحرك الطائرة باحترافية لمنع سقوطها.

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وتمكن الطيار في النهاية من بطائرة تابعة للخطوط السعودية في مطار هيثرو بسلام رغم قوة الرياح.

طيار سعودي يهبط باحترافية عالية بطائرة تابعة للخطوط السعودية في مطار هيثرو رغم قوة الرياح ✈️💨 pic.twitter.com/1UYvkMfBsw July 19, 2023

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