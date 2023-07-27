الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

غرامة تصل لـ 15000 دينار لمن أنشئ صفحة عبر منصات التواصل ونسبها لشخص آخر

تعميم حكومي اعتباراً من اليوم وإجراءات قانونية بحق المخالفين

جُنحة إطلاق عيارات نارية تأخذ 5 أشخاص للسَّجن سنة كاملة

توضيح حول مباراة الوحدات والفيصلي

النواب يوافق على عقوبات تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 3000 دينار

وزير العدل: الأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني لها أثر أكبر

هذا موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الخميس، 27-07-2023 01:14 م

شاهد راكب متطفل يتسبب باضطراب رحلة جوية في أمريكا

1677098332_image


الوكيل الإخباري - أحدث راكب على رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية اضطراباً على الطائرة التي اضطر طاقمها إلى العودة لمطار سان فرانسيسكو الدولي، قاطعة رحلتها التي كانت متجهة إلى العاصمة التايوانية تايبيه.

وأصر الراكب في مقاعد الدرجة الاقتصادية على الانتقال إلى درجة رجال الأعمال بشكل اعتباطي، وعناد كبير. 

اضافة اعلان


وبحسب شهود، فقد استمر الراكب في القدوم إلى درجة رجال الأعمال أثناء تقديم الطعام. وفشل طاقم الطيران في إقناعه بالعودة إلى مقعده في الدرجة الاقتصادية.


وأظهر مقطع فيديو محاولة الراكب الانتقال إلى درجة رجال الأعمال، مما اضطر الطاقم بنساعدة الركاب إلى ربط يديه وقدميه في النهاية وحمله إلى المقاعد الخلفية.

 

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
XUFITCDZNU

بين الحياة والموت.. غضب واسع بالعراق بعد حرق طفلة بالأسيد - صورة

image-7-768x432

مشهد مرعب لسقوط رافعة عملاقة بعد احتراقها بولاية أمريكية

a2183d3cc1

اشتعال النار في سفينة تنقل 3 آلاف سيارة لمصر - فيديو

تعتعتعت

الصورة الجديدة تكشف أسرار عملية ولادة الكوكب

64bfe8984236042f42341e8b

العلماء يحذرون من انهيار دوران المحيط الأطلسي بحلول عام 2025!

image

بيع خاتم مغني الراب توباك شاكور بمليون دولار في المزاد

أخبار متعلقة
image (2)

شاهد طيار سعودي يصارع الرياح ويهبط بطريقة احترافية في مطار هيثرو ببريطانيا

طط

​فيديو - كابتن طائرة لبنانية يفجر مفاجأة أشعلت مواقع التواصل

1677098332_image

انطلقت من مطار عربيّ... هبوط طائرة إضطرارياً فما الذي جرى على متنها؟

flying plane

بالفيديو.. مشهد صادم لمسافرين تعلقا بالطائرة بسبب التأخير في تركيا