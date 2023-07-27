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الخميس، 27-07-2023 01:57 م

بعد انتحار أحد الركاب..طائرة تركية تهبط اضطرارياً في الجزائر

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الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، اضطرت يوم الثلاثاء، للهبوط في الجزائر أثناء قيامها برحلة من إسطنبول إلى مراكش، إثر حالة انتحار وقعت داخل الطائرة.

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وذكرت وكالة الأناضول أنه عند ساعات الظهيرة أقلعت طائرة الخطوط الجوية التركية رحلة TK619 من مطار إسطنبول متوجهة إلى مدينة مراكش المغربية.


وأقدم راكب أجنبي لم يتم الكشف عن جنسيته إلى دخول الحمام، ومكث فيه لوقت طويل، مما أثار شكوك أفراد طاقم الطائرة.

 

وأفادت الوكالة أنه إثر إخراج الراكب الذي كان فاقدا للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين.


ومع تدهور حالة الراكب الصحية نفذ الطيار هبوطا اضطراريا في الجزائر.


عقب الهبوط أعلنت الطواقم الطبية التي جاءت إلى الطائرة وفاة الراكب الذي تبين أنه انتحر.


وأفادت المعلومات أن الطائرة ستقلع مجددا لتكمل رحلتها بعد استلام جثمان الراكب المنتحر.

 

سكاي نيوز 

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