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الخميس، 02-03-2023 09:55 ص

رجل أعمال يدفع مهر عروسه وزنها ذهبا في دبي - فيديو

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الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو لرجل أعمال باكستاني يقدم مهراً لعروسه من الذهب يعادل وزنها خلال حفل الزفاف، الأمر الذي لاقى ردود أفعال واسعة النطاق.

فيما ظهرت العروس خلال المقطع وهي مرتدية الزي التقليدي الباكستاني بلونيه الأحمر والأخضر وكانت تسير مع عريسها، وجلست بعد ذلك على أحد كفتي ميزان ضخم وقام أحد المدعوين بوضع الذهب في الجهة المقابلة لها حتى تتساوى الأوزان مع بعضها.

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ليتبين أن الرجل كان ينوي دفع مهر العروس حسب وزنها ذهباً إلى أهل زوجها، ما أثار موجة انتقادات على مواقع التواصل، إذ اعتبر الكثيرون أنه استخدم غير ضروري للأموال من أجل الوجاهة الاجتماعية فقط.

كما انتقد البعض الآخر أيضًا رجل الأعمال بسبب التباهي بهذه الطريقة في وقت تعاني فيه باكستان من أزمة اقتصادية.


وأكد أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن العرس أقيم في دبي.


إلا أن المفاجأة كانت حين كشف لاحقا أن الذهب المستخدم كان مزيفا وجزءا من "موضوع الزفاف العام" الذي نسق ليكون تجسيداً لفيلم بوليوود الشهير "جودا أكبر".

 

 

 

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