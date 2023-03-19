الأحد 19-03-2023
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الأحد، 19-03-2023 10:31 ص

رقم غير مسبوق.. جنوح 910 دلافين على شواطئ المحيط الأطلسي الفرنسية

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الوكيل الإخباري - جنح 910 دلافين على الأقل على شواطئ المحيط الأطلسي الفرنسية منذ منتصف ديسمبر الفائت، وفقاً لإحصاء جديد صادر عن مرصد المحيطات «بيلاجيس»، الذي سجل موجة جديدة «شديدة» من أكثر من 400 جنوح منذ أسبوع. وأوضح «بيلاجيس» يوم الجمعة أن «نحو 420 من الحوتيات الصغيرة» جنحت على ساحل المحيط الأطلسي بين 10 و17 مارس الجاري، بينها 120 في 11 و12 مارس وحدهما.

وأفاد المرصد بأن «الفحوص التي أجريت على عدد قليل من الجيف أظهرت في الغالب آثار معدات صيد».

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وذكّر «بيلاجيس» بأن موجة أولى «شديدة» سجّلت في بداية السنة حين تجاوز عدد الحوتيات الجانحة 360 من منتصف ديسمبر 2022 إلى نهاية يناير 2023.

 

البيان 

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